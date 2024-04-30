بلينكن: واشنطن تركز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن توجه الولايات المتحدة نحو التركيز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بجانب زيادة الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية الملحة.

وأشار بلينكن إلى التقدم الملموس الذي تحقق في تقديم المساعدات لقطاع غزة خلال الفترة السابقة، معربًا عن التزام الولايات المتحدة بتقديم دعم إضافي في هذا السياق الإنساني الحيوي.

وأوضح بلينكن، خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ على هامش زيارته للأردن، أن هناك جهودًا متواصلة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، حيث من المقرر أن تنطلق أول شحنة من المساعدات من الأردن إلى غزة اليوم عبر معبر إيريز، وسيتم تعزيز وصول المساعدات الإنسانية أيضًا عبر الرصيف البحري.

وشدد بلينكن على ضرورة توفير منظومة شاملة لقطاع غزة تغطي الجوانب الإنسانية والصحية، مُعَبِّرًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق قريب لوقف إطلاق النار.