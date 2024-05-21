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الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هل سيتجنب نتنياهو زيارة أي دولة عضو في الجنائية الدولية.. اعرف التفاصيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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أفاد متحدث إسرائيلي بشأن سؤاله عن إذا كان نتنياهو وجالانت سيتجنبان زيارة أي دولة عضو في الجنائية الدولية إذا صدرت مذكرات اعتقال بحقهما قائلًا: "لننتظر ونرى"، حسبما ورد بقناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية طلبت إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، جراء الأحداث في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي خلف وراءه الآف من الضحايا والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال.

وتواصل طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 228 من الحرب، مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى، كما ارتكب جيش الاحتلال عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 106 شهداء و176 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35562 شهيدًا و79652 إصابة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 

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