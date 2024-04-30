محافظ جنوب سيناء يترأس جلسة المجلس التنفيذي رقم "3"

ترأس اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي رقم " 3" التي عقدت بقاعة اجتماعات الديوان العام بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن ومديري المديريات الخدمية.

في بداية الجلسة صدق محافظ جنوب سيناء، علي محضر الجلسة السابقة، وشدد المحافظ علي المتابعة التامة لكافة القرارات والمشروعات الجارية وتذليل أية عقبات قد تعيق التنفيذ.

وتابع المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي سيتم افتتاحها بمدن المحافظة خلال الاحتفال بذكرى 30 يونيو.

واستعرض المحافظ مقترح المتخللات الواقعة بتقسيم المزاد بهضبة أم السيد بمدينة شرم الشيخ عن طريق المزاد العلني وعرض الشروط والضوابط.

وخلال الجلسة الموافقة علي تعديل تخصيص الأرض والمبنى المستغل كمدرسة ثانوية تجارية بمدينة أبورديس ليكون لصالح مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بدلا من الوحدة المحلية لمدينة أبورديس.

وخلال الجلسة أيضا عرض موضوعات خاصة بقرية رأس النقب بمدينة طابا منها رفع كفاءة خزان المياه، إنشاء 60 بيت بدوي، وإنشاء وحدة شئون اجتماعية، ورفع كفاءة العيادة الصحية، وإنشاء ملعب متعدد وغرف خلع ملابس علي غرار مدينة راس سدر، ورفع كفاءة دار المناسبات، ورفع كفاءة المسجد وفرشه بالسجاد.

وفي ختام الجلسة تم عرض الأراضي المخصصة للجهات الحكومية لإنشاء مباني لصالح تحسين الخدمة للمواطنين بالمحافظة.