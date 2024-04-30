ads
الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تحرير 12 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على الأسواق بشمال سيناء

تحرير 12 محضر تمويني
تحرير 12 محضر تمويني خلال حملة مكبرة علي الاسواق بشمال سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء حملة تموينية مكبرة علي المخابز والاسواق وتم تشكيل حمله تموينيه مكبرة من الأجهزه الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى ومديرية الصحه وجهاز حماية المستهلك.

أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ١٠ محاضر عدم اعلان عن الاسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه بالإضافة الى ٢ محضر اعدام وجاري توالي الحملات التموينية على مستوى المحافظة.

وتستمر مجهودات مديرية التموين فى مجال الرقابة التموينية تنفيذا لتعليمات السيد الدكتور وزير التموين والسيد الوزير الدكتور محافظ شمال سيناء والسيد الاستاذ رأفت العبد مدير المديريه بتكثيف الحملات التموينية المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين.

كما انطلقت حمله تموينية أخري من الأجهزه الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية والسياحية والافرنجية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة الأوزان والالتزام بالأسعار وأسفرت الحمله عن تحرير  ١٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه ونقص أوزان وازيد من السعر.

التموين والتجارة الداخلية الأجهزة الرقابية الرقابة التموينية الشهادة الصحية بشمال سيناء جهاز حماية المستهلك شمال سيناء مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء