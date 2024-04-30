تحرير 12 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على الأسواق بشمال سيناء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء حملة تموينية مكبرة علي المخابز والاسواق وتم تشكيل حمله تموينيه مكبرة من الأجهزه الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى ومديرية الصحه وجهاز حماية المستهلك.

أسفرت مجهودات الحملة عن تحرير ١٠ محاضر عدم اعلان عن الاسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه بالإضافة الى ٢ محضر اعدام وجاري توالي الحملات التموينية على مستوى المحافظة.

وتستمر مجهودات مديرية التموين فى مجال الرقابة التموينية تنفيذا لتعليمات السيد الدكتور وزير التموين والسيد الوزير الدكتور محافظ شمال سيناء والسيد الاستاذ رأفت العبد مدير المديريه بتكثيف الحملات التموينية المشتركة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين.

كما انطلقت حمله تموينية أخري من الأجهزه الرقابية بالمديرية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية والسياحية والافرنجية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة الأوزان والالتزام بالأسعار وأسفرت الحمله عن تحرير ١٢ محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه ونقص أوزان وازيد من السعر.