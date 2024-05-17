اليوم.. روبي وديسكو مصر ومرقة يحيون حفل افتتاح اكبر مركز ترفيهي للشباب في مدينتي

الجمعة 17/مايو/2024 - 06:02 م

يشهد اوبن اير مول مدينتي مساء اليوم الجمعة احتفالات كبيرة بمناسبة إطلاق "Boom Room"، أول مركز ترفيهي اجتماعي من نوعه للشباب في مصر. يحيي الحفل مجموعة من أشهر نجوم الفن والغناء في مصر، النجمة المتألقة روبي وديسكو مصر وأبو الانوار وعزيز مرقة وتسنيم العايدي.

وتبلغ مساحة "Boom Room" ألفين متر مربع، وتضم عدة انشطة ترفيهية مبتكرة لاول مرة في الشرق الاوسط مثل الميني جولف، والبولينج سنتر، ولعبة رمي السهام بطريقة جديدة ومبتكرة ( Social Darts)، ومجموعة متنوعة من ألعاب الفيديو الكلاسيكية،، وألعاب الأركيد الأحدث في العالم Arcade game"، بالإضافة إلى مطعم Pablo & عبده. وتضم "Boom Room" أيضًا المسرح الرئيسي Main Stage الذي تجرى عليه يوميًا العروض الفنية والثقافية. وسيتم افتتاح "Boom Room" رسميًا للجمهور غدا السبت 18 مايو.

ويأتي افتتاح Boom Room في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على توفير مختلف الخدمات، وجذب أحدث الوسائل الترفيهية الاجتماعية في مدينتي، لتكون Boom Room نقطة جذب ووجهة مفضلة للشباب على غرار أكبر المراكز الترفيهية الاجتماعية في العالم، مثل Top Golf في دبي وFlight Club فى انجلترا.