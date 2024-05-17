رئيس COP28: العالم أمام فرصة استثنائية هى الأهم منذ الثورة الصناعية الأولى

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، أن قوة الذكاء الاصطناعي يتيح لقطاع الطاقة فرصاً مهمة لبناء شراكات متنوعة عبر قطاعات مختلفة، لافتا إلى أن العالم أمام فرصة استثنائية تعد الأهم منذ الثورة الصناعية الأولى، وعلينا استغلالها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأوضح الجابر، أن الذكاء الاصطناعي يساهم فى إحداث نقلة نوعية في طريقة عمله من خلال استخدام التقنيات الرائدة للذكاء الاصطناعي للمساهمة في الحدّ من الانبعاثات، وتعزيز معايير السلامة، مشددا على أهمية تركيز الشركات على الاستفادة من التكامل بين قطاع الطاقة والذكاء الاصطناعي لبناء مستقبل منخفض الكربون وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وزار الدكتور سلطان الجابر مقر شركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة الأميركية، وألتقي خلال الزيارة مع براد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت حيث سلّط الضوء، خلال البودكاست الذي شاركا فيه، على حجم الطاقة اللازمة لتمكين العالم من تحقيق طموحاته في مجال الذكاء الاصطناعى.