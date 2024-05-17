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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

برلمان دول البحر المتوسط يمنح الرئيس السيسي جائزة «بطل السلام 2024»

عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي رئيس مصر
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قال نائب رئيس برلمان دول البحر المتوسط بلال قاسم، اليوم الجمعة، إن ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجائزة بطل السلام من مكتب برلمان البحر الأبيض المتوسط لعام 2024م، والتي عرضت على الجمعية ولاقت ترحيبًا كاملًا من كافة الدول المشاركة.
وأضاف -خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»- أن هذا جاء من منطلق ما تقوم به مصر ورئيسها من دور مهم لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الإحتلال الإسرائيلي، وكذلك منع التهجير والحفاظ علة حقوق الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

رئيس برلمان دول البحر المتوسط الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل السلام