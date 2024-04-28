ضبط وتحرير 10 محاضر تموينية خلال حملات مكبرة بالعريش

قامت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بشمال سيناء، وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين بحملة تموينية؛ للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 10 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي مصيلحي ومحافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ورأفت العبد مدير المديرية، بتكثيف الحملات التموينية للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

كما قام اليوم محافظ شمال سيناء يرافقه رأفت العبد مدير المديرية وصلاح سلمى وكيل المديرية ومسعد بريك مدير إدارة تموين رفح بجولة تفقدية بمبنى إدارة تموين بئر العبد والتى تم رفع كفائتها وتطويرها ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لرفع كفاءة المنشأت التموينية كما تم تجهيز مركز خدمة مطور لخدمة المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات التموينية بصورة أسرع حيث تم تجهيز المركز بأجهزة حاسب آلي حديثة مخصصة للبرامج التموينية.

كما أفاد رأفت العبد بأن شمال سيناء تحظى باهتمام وزير التموين حيث يتم وضعها بالمرتبة الأولى من حيث الاهتمام بالعنصر البشرى بإعطاء العاملين الدورات التدريبية بصفة مستمرة والاهتمام بالمنشآت التموينية من حيث الإنشاء الجديد أو رفع الكفاءة.