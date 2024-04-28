محافظ شمال سيناء يستقبل الشيخ مصباح ويهنئه على تولى رئاسة المنطقة الأزهرية

استقبل اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء اليوم الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، وقد أعرب عن تمنياته له بالتوفيق في رئاسته منطقة شمال سيناء الأزهرية، معبرا عن دور الأزهر البارز فى المحافظة.

وكان فى استقباله العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وفى نهاية اللقاء قدم العريف الشكر على حسن الاستقبال، والدعم المستمر من قبل المحافظة للأزهر الشريف.

تابع الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية سير امتحانات نهاية العام للنقل الثانوي، صباح اليوم الأحد يرافقه الشيخ شعبان هنو مدير التعليم الابتدائي، وسمير أبو جرير، وكيل الإداره التعليمية، من داخل لجان معاهد إدارة بئر العبد الأزهرية.

وتفقد سير العمل بلجان معهد فتيات بئر العبد الثانوي، وبنين بئر العبد الثانوي وبنين الكرامة الثانوي، وفتيات رابعة الثانوي، وذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بهذه اللجان.

ووجه رئيس المنطقة خلال جولته بتوفير الجو المناسب للطلبة لأداء الامتحانات، مشددًا علي فرض الانضباط بداخل اللجان، كما أشار فضيلته بأنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الامتحانات لحظة بلحظة، وللتواصل والرد على أي استفسارات بشأنها على الفور.

يُذكر أن طلاب القسم العلمي بالصف الأول والثاني أدوا الامتحان اليوم في مادتي الفقة والكيمياء، بينما أدى طلاب القسم الأدبي بالصف الأول والثاني الثانوي الامتحان اليوم في مادتي الفقة، والتاريخ.