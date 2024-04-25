تحرير 12 محضرا بشمال سيناء خلال حملات على المخابز والأسواق

شن اليوم رأفت العبد مدير مديريه التموين بشمال سيناء يرافقه الاجهزه الرقابية بالمديرية وقوة من قسم مباحث التموين بحمله تموينيه مكبره للمرور على محلات التجزئة والسوبر ماركت ومحلات الجمله والمخابز السياحية والافرنجية.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد ١٢ محضر عدم اعلان عن الاسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه وجاري توالي الحملات التموينية المفاجئه الصباحية والمسائيه والمشتركة على مدار الساعة وعلى مستوى المحافظة.

وتستمر الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية على مدار الساعه تنفيذا لتعليمات وزير التموين و محافظ شمال سيناء بتكثيف الحملات التموينية على مدار الساعه للسيطره على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

كما قام اليوم رأفت العبد يرافقه صلاح سلمى وكيل المديريه ومسعد بريك مدير إدارة تموين رفح بجولة تفقدية لمبنى إدارة تموين الشيخ زويد ومركز الخدمه المطور والذى تم انشائه لخدمة المواطنين وتسهيل حصولهم على خدمه اسرع وايسر لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمبنى والمقرر افتتاحه خلال الأيام .

كما قام اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالإعلان عن طرح مدينة رفح الجديدة خلال مؤتمر صحفي بمدينة رفح الجديدة خلال احتفالات بالعيد الثانى والأربعين لذكرى تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة بحضور سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية كما قام بتفقد المنشأت الخدميه لمدينة رفح الجديدة ومن ضمنها المكتب الادارى لإدارة تموين رفح بحضور رأفت العبد مدير المديريه وصلاح سلمى وكيل المديريه ومسعد بريك مدير إدارة تموين رفح واالزملاء بادارة تموين رفح.