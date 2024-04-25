أرض الفيروز تحتفل بالذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء

وجه محافظ شمال سيناء التهنئة للشعب المصري العظيم والقيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية الباسلة بذكرى تحرير سيناء.

ووجه التحية لأبناء هذا الشعب الذى بذل أغلى التضحيات، ولشهدائنا البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، ولقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته، متمنياً لبلدنا الحبيب مصر دوام الاستقرار والتقدم والازدهار والرخاء.

ويُعد عيد تحرير سيناء يومًا خالداً في ذاكرة الشعب المصري، فهو رمز للصمود والنصر والإرادة القوية، وستظل هذه الذكرى المجيدة مصدر إلهام للأجيال القادمة، من أجل استكمال معركة البناء والتنمية، فعيد تحرير سيناء رمزًا للصمود والنصر، فهو تجسيد لإرادة الشعب المصري القوية في الدفاع عن أرضه وسيادته، ودماء الشهداء التي روت أرض سيناء دفاعاً عنها لاستردادها من العدو .

وقد احتفلت محافظ شمال سيناء اليوم بالذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء العيد القومي للمحافظة، وقام اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ومدير أمن شمال سيناء والمستشار العسكري للمحافظة، يرافقهم ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء والقيادات التنفيذية والشعبية ، ونواب المحافظة، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للجندي المجهول وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد أصيل عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من بطولات وتضحيات دفاعًا عن الوطن.

وجاء ذلك بحضور ومشاركة مديري الإدارات المركزية والفرعية، ومراكز الشباب، والاندية، وفرق الجوالة، والتطوع والأكاديميات، وقادرون باختلاف