ads
الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وبعد مرور أول 20 دقيقة من الجلسة زاد رأس المال السوقي بنحو 4.8 مليار جنيه، مدعوم بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب .

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 25,485.41 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 5,492.57 نقطة. 

وصعد أيضا المؤشر "EGX100" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 7,898.71 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.36% وصولا لمستوى 4,975.27 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.46%، مسجلا 10,979.76 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 30,933.58 نقطة.

مستهل التعاملات البورصة