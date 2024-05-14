صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وبعد مرور أول 20 دقيقة من الجلسة زاد رأس المال السوقي بنحو 4.8 مليار جنيه، مدعوم بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب .

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 25,485.41 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EWI-EGX70" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 5,492.57 نقطة.

وصعد أيضا المؤشر "EGX100" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 7,898.71 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.36% وصولا لمستوى 4,975.27 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.46%، مسجلا 10,979.76 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 30,933.58 نقطة.