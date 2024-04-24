انطلاق مشروع "نادي القيادات الشبابية YLC" بمحافظة شمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء عن انطلاق المشروع القومي "نادي القيادات الشبابية YLC " في محطته ال26 بمحافظة شمال سيناء.

وقال الدكتور أشرف صبحي ان وزارة الشباب والرياضة : نستهدف من تنفيذ المشروع القومي نادي القيادات الشبابية YLC بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الإبتكار وتبني الأفكار والمبادرات واستثمار الطاقات الشبابية ، بما يزيد فرصهم في المشاركة المجتمعية والتمكين في مختلف القطاعات ، من خلال كيان شبابي قومي يضمن إشراك الشباب من جميع المحافظات ، في إطار يدعم المساوة بين الجنسين، ويدمج ذوي القدرات والهمم، ويتيح الفرصة لمشاركة شباب الوافدين وابناء الجاليات المقيمة على أرض مصر.

تتضمن فعاليات المشروع على مدار أربعة ايام متتالية جلسات نقاشية وورش عمل نحو عدد من المحاور الثرية ومنها " مهارات فن القيادة وتطوير الذات ، مميزات الاداره الحديثه ، مهارات الإتصال و التواصل الفعال وعرض عناصر عملية التواصل والتأكيد علي أهمية مناخ التواصل ووضوح الرسالة ، ماهية العمل الجماعي ومراحل تكوين فريق العمل و سمات فريق العمل الناجح والفرق بين مفهوم الفريق و مجموعة العمل ، آليات التخطيط الاستراتيجي ومهارات العرض والتقديم ، وفن صناعة واتخاذ القرارات وحل المشكلات وإدارة الأزمات ، دور الشباب في المشاركة السياسية ".

يحمل البرنامج شعار « تنمية ، مواطنة ، جمهورية جديدة » وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للنشء والشباب (۲۰۲۲-۲۰۲۷) والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة ، بهدف إكساب الشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات اللازمة كي يمارسوا حقوقهم ومسئوليتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية لدى الشباب ، وترسيخ قيم المشاركة وتعزيز روح التسامح والتعامل مع الآخر والتنوع والاختلاف واحترام الحريات العامة.

واكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تحرص من خلال برنامج « التعليم المدني» علي تكثيف البرامج التوعوية الهادفة وربطها بين مجموعة المعارف والأفكار النظرية وبين المجتمع ،وكذا حرصها على تصحيح النواحي السلبية وتدعيم الجوانب الايجابية في علاقة الشباب بالمجتمع من خلال تكثيف الأنشطة المتنوعة بهدف صقل شخصيتهم وتعزيز شعورهم بالمواطنة والانتماء».