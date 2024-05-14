"التصديري للصناعات الغذائية": الحاصلات الزراعية حققت نقلة كبيرة في الصادرات للخارج

أكد عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس البعثة التجارية المصرية إلى الأردن علاء الوكيل، أن هناك نقلة نوعية وطفرة في زيادة الصادرات المصرية تواكبا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الحاصلات الزراعية حققت نقلة كبيرة في الصادرات للخارج.

وقال الوكيل - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش فعاليات معرض بعثة المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية بالأردن بمشاركة 28 شركة - إن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة للقطاع الخاص من أجل العمل على زيادة الصادرات وهو ما يتم حاليا في مختلف القطاعات أبرزها قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم الحوافز للقطاع الخاص بهدف التعاون بينها لمواجهة التحديات.

وأضاف أن برامج الدعم والمساندة المصرية من أحسن البرامج العالمية في مساندة المصدرين، حيث إن هناك برامج وتحديات أيضا أمام المصدرين وقنوات التواصل والاتصال بالجهات والأجهزة مفتوحة أمام حلها ونعمل دائما على عرضها والوصول إلى الحلول الممكنة والمتاحة الممكن تطبيقها بما يتوافق مع القوانين والإجراءات.

ولفت الوكيل إلى أن المنتج المصري يحظى باحترام الجميع في الأسواق العالمية وعليه طلب وخصوصا عقب تحسن أساليب الإنتاج وطرق التعبئة والتصدير، كاشفا عن أن المنتج المصري يصل حاليا إلى كل الأسواق العالمية وهناك سلع معينة كالفراولة أصبحت رقما كبيرا في معادلة التصدير للخارج من الحاصلات الزراعية المصرية إلى العالم.

وحول البعثة التجارية المصرية إلى الأردن والتي عرضت منتجاتها في معرض استمر ليومين، أوضح عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس البعثة أن العلاقات المصرية الأردنية جيدة، وقوتها ساهمت في تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، مشيرا إلى أن البعثة التجارية تهدف إلى ترويج المنتج الغذائي المصري في السوق الأردني.

ونوه إلى أن هناك علاقات جيدة ومتواصلة بين القطاع الخاص المصري والأردني مما خلق فرصا أكبر للتعاون والتكامل التجاري، مشيرا إلى أن الجانبين لديهما الحرص الشديد على مناقشة التحديات التي تواجه تعزيز التبادل التجاري والعمل على حلها.

وأشار الوكيل إلى أن هناك أكثر من 30 شركة مصرية خاصة متواجدة في السوق الأردني وهناك شركات أردنية موجودة في السوق المصري، منوها إلى أن رجال الأعمال والقطاع الخاص يتبادلون الزيارات بين القاهرة وعمان من أجل خلق فرص استثمارية في البلدين.

وشدد على أن البعثة تستهدف مشاركة كبيرة من أهم مستوردي الصناعات الغذائية في الأردن والعراق وفلسطين، موضحا أن أهمية تلك الأسواق تعود إلى أنها تمثل نحو 12% من إجمالي صادرات قطاع الصناعات الغذائية العام الماضي.

وأكد علاء الوكيل أن هناك حرصا كبيرا من المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية لزيادة الصادرات إلى السوق الأردني بوصفه أحد أكبر الأسواق المستوردة للأغذية من مصر، واصفا السوق الأردني بأنه سوق حيوي يساهم في دخول البضائع والمنتجات الغذائية المصرية إلى عدة أسواق أخرى منها فلسطين وسوريا والعراق والسعودية مما يجعل الأردن سوقا يمكن أن نطلق عليه رأس حربة للانطلاق بالمنتجات إلى كافة الأسواق المجاورة.

كما كشف أن أية بعثات تجارية مصرية يتم تنظيمها لأسواق الدول المختلفة يكون بناء على استبيان يتم إرساله للشركات الغذائية لاختيار الدول التي تستهدف دخولها ويتواجد بها فرص للصادرات المصرية، لافتا إلى أن كافة الدول والأسواق التي تتعامل معها الصادرات يتواجد بها فرص أكبر لدخول المنتجات المصرية.

واختتمت أمس الاثنين، فعاليات معرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك في إطار زيادة الصادرات والتواجد في الأسواق العربية، وتوسيع رقعة تواجد المنتجات المصرية الغذائية، وذلك بمشاركة بعثة تجارية ضخمة تضم 28 شركة في قطاعات المواد الغذائية والذي استمر من 10 إلى 13 مايو الجاري.

