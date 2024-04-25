رئيس مدينة دهب يعقد اجتماعا مع ممثلي الأنشطة السياحية الخمس

عقد اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينه بعقد إجتماع مع ممثلي الأنشطة السياحية الخمس “الغوص، والسفارى، وتسلق الجبال، والتخييم والألعاب المائية”، وذلك لمناقشة وضع ملامح خطة تنشيط السياحة بالمدينة والارتقاء بمفرداتها وتحسين الصورة الذهنية عن السياحة بالمدينة .

تم مناقشة عدداً من الأفكار والمقترحات المتعلقة بعدد من الأنشطة والتى يجب إضافة بعضها وتحسين مستوى بعض القائم منها وجارى العمل على وضع مشروع خطة بتفاصيل أكثر دقة يهدف إلى تحقيق أقصى مستوى ممكن لتحسين مستوى السياحة بالمدينة مستخدما عناصر الجذب السياحي .

الجدير بالذكر أن دهب مدينة مميزه بالفعل ولديها من المقومات ما تفتقده الكثير من الأماكن السياحية الشهيرة إلا انها تحتاج لأفكار تسويقية عالمية .

كما قام اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينة بترأس حملة تموينية لرصد حالة الأسواق وضبط الأسعار فى كافة قطاعات المدينة .

ضمت اللجنة أعضاء من مجلس المدينة، مدير مكتب تموين دهب، مسئول الرقابة بمديرية التموين وعضو من الإدارة الصحية وقد قامت اللجنة بالانتقال إلى عدداً من السوبر ماركت والمخابز للوقوف على مدى التزام التجار بالسياسة التموينية للدولة والتحقق من توافر السلع الإستراتيجية بالأسعار المقررة .

وقد أكد رئيس المدينة تحذيراته للتجار من التلاعب بالأسعار ومدى خطورة المخالفات فى الوقت الحالى وأنه لا تهاون مع رفع الأسعار أو إحتكار السلع أو تخزينها وضرورة العمل معاً على التخفيف عن المواطنين ونشر ثقافة توافر السلع طوال العام وعدم تخزينها وتهافت الأهالي عليها خوفاً من ارتفاع متوقع في الأسعار .

وأهاب رئيس المدينة بجميع المواطنين التعامل مع أى مخالفة متعلقه بالأسعار وصلاحية المنتج أو خفض أوزان الخبز بحسم والإبلاغ الفورى عن الواقعة حتى يمكن التعامل مع الأمر بالحزم والسرعة المطلوبة.