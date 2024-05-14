بطولة العالم للإسكواش 2024.. تأهل 4 لاعبين مصريين لربع النهائي بمتحف الحضارات

شهد الدور ثمن النهائي من بطولة العالم للإسكواش 2024، تأهل 4 لاعبين مصريين، للدور ربع النهائي الذى يستضيفه ملعب الإسكواش الزجاجي في متحف الحضارة بالفسطاط .

ووصلوا إلى هذا الدور بعد تغلبهم في اليوم الأول من الجولة الثالثة على لاعبين من جنسيات مختلفة، ليواصل أبطال مصر تحقيق نتائج قوية في واحدة من أكبر بطولات الإسكواش.

وتستضيف مصر بطولة العالم للإسكواش بملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر، على أن يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من الدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت فى الفترة من 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى:

منافسات السيدات:

واستهلت مباريات اليوم الأول من الجولة بمنافسات السيدات بفوز بطلة العالم نور الشربيني على منافستها أمينة عرفي - المصنفة 11 عالميًا- بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-5) (12-10) (11-8).



كما تغلبت اللاعبة البلجيكية تيني جيليس -المصنفة 8 عالميًا – على الإنجليزية سارة جين بيري -المصنفة 17 عالميًا - بنتيجة (3-0)، بواقع (11-7) (11-7)(11-3).

واستطاعت الأمريكية أوليفيا ويفر-المصنفة 7 عالميًا- الفوز على المصرية سلمى هاني -المصنفة 12 عالميًا- بنتيجة (3-0)، وجاءت نتيجة الأشواط (11-9) (11-5) (11-9).

وفازت المصرية فيروز أبو الخير على البلجيكية نيلي جيليس- المصنفة 4 عالميًا بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-8) (11-7) (7-11)(11-5).

منافسات الرجال:

وفي منافسات الرجال، نجح بطل نادي وادى دجلة علي فرج- المصنف الأول عالميًا – في الفوز على الأرجنتيني لياندرو روميجليو بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (6-11) (3-11) (3-11).

وحقق طارق مؤمن -المصنف 8 عالميًا - الفوز على الفرنسي فيكتور كروين -المصنف 11 عالمياً - بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (7-11) (11-8) (11-2)(11-1).



واستكمالاً للمباريات، فاز اللاعب المصري كريم عبد الجواد المصنف 5 عالمياً، على اللاعب السويسري ديمتري شتاينمان بنتيجة (3-1) بواقع أشواط (9-11) (11-8) (11-8)(11-9).

واستطاع اللاعب دييغو إلياس المصنف 4 عالمياً من بيرو – الفوز على اللاعب المصري يوسف إبراهيم المصنف 15 عالمياً -لاعب نادي وادي دجلة- بنتيجة (3-0) بواقع أشواط (11-2) (11-3) (11-2).

ومع اختتام منافسات اليوم الأول من الجولة الثالثة، يكمل 8 لاعبات و8 لاعبين مشوارهم نحو الجولة الثالثة.

وتقام بطولة العالم للإسكواش 2024، خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو، بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من 21 دولة بمجموع جوائز مالية تقدر بـ50 مليون جنيه مصري، وهي أعلى جوائز مالية في تاريخ البطولة.

