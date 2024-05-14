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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

وزير الدفاع البريطاني: أوكرانيا ستشهد صيفًا عصيبًا ولكنها ستتجاوزه

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس
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رجح وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن تشهد أوكرانيا صيفًا عصيبًا بالنظر إلى التوغلات الروسية الأخيرة في المنطقة المحيطة بمدينة خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.
وقال شابس - في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء - "أتوقع أنه سيكون صيفًا عصيبًا، لكن ليس لدي شك في أن أوكرانيا ستتجاوزه".
وأكد شابس أن أوكرانيا طالما فاقت توقعات العالم، مشيرا إلى أن الوضع كان صعبا على البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022.
 

وزير الدفاع البريطاني أوكرانيا