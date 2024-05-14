وزير الدفاع البريطاني: أوكرانيا ستشهد صيفًا عصيبًا ولكنها ستتجاوزه

رجح وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، أن تشهد أوكرانيا صيفًا عصيبًا بالنظر إلى التوغلات الروسية الأخيرة في المنطقة المحيطة بمدينة خاركيف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقال شابس - في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء - "أتوقع أنه سيكون صيفًا عصيبًا، لكن ليس لدي شك في أن أوكرانيا ستتجاوزه".

وأكد شابس أن أوكرانيا طالما فاقت توقعات العالم، مشيرا إلى أن الوضع كان صعبا على البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022.

