تنفيذي "العريش" يتناول شرح بنود قانون التصالح الجديد

عقد اليوم اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش اجتماعا تنفيذيا للمجلس بحضور سكرتير عام المجلس ومدير المركز التكنولوجي ومدير الأداره الهندسيه ومديري الإدارات بالمجلس ورؤساء الأقسام والفنيين بالإدارة الهندسيه ورؤساء مناطق الخدمات.

تم مناقشة وشرح بنود القانون الجديد للتصالح مع الحضور والرد علي كافه الاستفسارات الخاصه بالقانون وبيان المستندات والرسوم المطلوبه للتصالح والذي يبدأ في 2024/5/5 لمده سته اشهر تنتهي في 2024/11/4 ومرفق صور من المستندات والرسوم المطلوبه .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء بشأن متابعه الأعمال بمدينة العريش والحرص علي مصلحة المواطنين والأستعداد لتطبيق قانون التصالح الجديد علي مخالفات البناء.

كما حذر رئيس المدينه رؤساء مناطق الخدمات من أي مباني مخالفه للقانون بدون رخصة مباني ساريه وأذن استكمال والا سوف تتخذ الاجراءات القانونيه حيال المخالف وكذلك رئيس منطقة الخدمات التابع لها مخالفة المباني حيث أن التصوير الجوي يظهر المباني الجديده والمخالفه داخل الأحياء .

كما شدد علي متابعة المشروعات داخل المدينه من رصف طرق أومشروعات مباني وخلافه وضرورة المتابعه اليوميه وأعداد تقرير لما تم تنفيذه والعرض علي سيادته وأكد علي ضرورة الأنتهاء من كافة الأعمال المطروحه في مواعيدها المحدده وطبقا للموصفات المطلوبه والمعده سابقا بكراسة الشروط ومتابعة هذه الأعمال .

كما ناقش رئيس المدينه خطه لرفع كفاءة كورنيش العريش البحري أستعدادا لفصل الصيف وتهيئة الكورنيش البحري للمصييفين والمقميين بمدينة العريش من نظافه ورفع تراكمات الرمال وصيانة وأنارة الكاشافات علي الكورنيش .