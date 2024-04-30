ضبط مخبر ينتج خبزا غير مطابق للمواصفات القياسية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة موسعة على المخابز من إدارة تموين مركز سنورس وتمكنت الحملة من تحرير محضر بأحد الأفران لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، وتحرير محضر فى مخبز أخر نقص وزن رغيف العيش عن الوزن المحدد له من قبل الدولة.

وخلال الحملة تم تحرير 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين داخل المخابز، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر عدم وجود قائمة أسعار بالمحال التجارية بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعة التزام التجار بتخفيض الأسعار.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجهات الدكتور الوزير علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور الوزير أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي .