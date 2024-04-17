شعبة المخابز في الدقهلية: ارتفاع أسعار الخميرة الفورية غير مبرر

انتقدت شعبة المخابز بمحافظة الدقهلية، الزيادة غير المبررة فى أسعار الخميرة الفورية المستخدمة فى إنتاج الخبز البلدي المدعم مشيرة الى العودة الى استخدام الخميرة البلدية الطرية .

شعبة المخابز في الدقهلية تعلن العمل بالخميرة الطرية بسبب ارتفاع الأسعار:

وقال بيان صادر عن شعبة مخابز الدقهلية:"فيما يخص الارتفاعات الكبيرة والمتكررة الغير مبرر للخميرة الفورية يواجه اصحاب مخابز الدقهلية منذ فترة طويلة ارتفاعات متكررة في أسعار الخميرة الفورية وصلت الي زيادة 400 جنيه دفعة واحدة فيما يبدو انه استغلال واحتكار لمنتجي الخميرة الجافة دون أدنى مراعاة للظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلد".

وأضاف البيان:" بالرغم من القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية لتخفيض أسعار السلع الغذائية في الأسواق إلا أنهم يصمون آذانهم عن هذه القرارات وفوجئنا بارتفاع جنونى فى سعر الخميرة بصورة لم يسبق لها مثيل مما يؤثر بشكل سلبي علي العملية الإنتاجية".

ووجهت شعبة المخابز أصحاب المخابز بالتوقف التام عن استهلاك الخميرة الجافة لحين تدخل المسؤولين لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وفرض رقابة على ارتفاع الأسعار الغير مبرر واستخدام الخميرة الطرية بدلا منها.