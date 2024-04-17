محافظ الدقهلية: طرح مناقصة لأعمال النظافة والجمع من المنبع لحل مشكلة القمامة

التقى محافظ الدقهلية، اليوم، اللواء أشرف عارف، مستشار رئيس مجلس ادارة احدى الشركات العاملة فى مجال الخدمات والاستشارات البيئية والمهندس محمد حسنين العضو المنتدب للشركة، بحضور محمد محمد حمص مدير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة و ابراهيم محمد ابراهيم، وكيل وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبه الدكتورة هدير محمد فريد، مدير ادارة التخطيط والدعم الفني بوحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، والدكتور مي سمير عبد المجيد، مدير ادارة التواصل المجتمعي وبناء القدرات بوحدة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

محافظ الدقهلية يلتقي مع ممثلي احدي الشركات لتنفيذ منظومة جمع القمامة من المنبع :

جرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة مقترح ودراسة الجدوى لتقديم خدمات الجمع السكني للمخلفات البلدية وخدمات النظافة وكنس الشوارع بمحافظة الدقهلية تزامنا مع بدء تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 بشأن تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة حرصا من المحافظة على تكامل منظومة ادارة المخلفات البلدية على أرض المحافظة بكافة مراحلها وتفعيل خدمات الجمع السكني للقمامة.

تناول المحافظ خلال اللقاء جهود المحافظة فى مجال خدمات النظافة،خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان الجمع من المنبع هو الحل النهائي لمشكلات تراكمات القمامة.

طرح مناقصة لأعمال النظافة و الجمع من المنبع لحل مشكلة القمامة:

ووجه الدعوة لجميع الشركات الكبرى المتخصصة في مجال الجمع السكني والنظافه والخدمات البيئيه للتعرف علي إمكانية تلك الشركات والخطط الاستراتيجية للنهوض بمستوي النظافة العامه علي مستوي المراكز والمدن والاحياء من خلال التقدم بالدراسات اللازمة التي تمكنها من تقديم خدمات النظافه بكافه مراكز ومدن المحافظة تمهيدا لقيام المحافظة باتخاذ إجراءات طرح مناقصة لأعمال النظافة و الجمع السكني وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنه 2018 ولائحته التنفيذية.