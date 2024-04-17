تفقد محافظ الدقهلية، اليوم، عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة دكرنس يستهدف تنفيذها تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وذلك بحضور الدكتورة امال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس وعدد من القيادات التنفيذية بدكرنس ونواب رئيس المدينة .

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير كورنيش دكرنس

وشملت جولة محافظ الدقهلية بمركز ومدينة دكرنس تفقد الأعمال الجارية لتغطية ترعة المرساة والخششانه بطول 800 متر بتكلفة 15 مليون جنيه وذلك بهدف إنشاء محور مروري لخدمة أهالي مدينة دكرنس.

كما شملت الجولة تفقد أعمال تغطية ترعة السادات بالمدينة بتكلفة 2 مليون جنيه وذلك بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وتفقد المحافظ ومرافقوه مشروع الممشى الحضاري بكورنيش دكرنس والذي يتم تنفيذه علي مراحل بطول 2000 متر طولي من خلال تمويل الخطط الاستثمارية بتكلفة 8 مليون جنيه وذلك بهدف تنفيذ أعمال تجميل وتنفيذ ممشي لخلق متنفس حيوي لاهالي دكرنس وتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتم الانتهاء بالفعل خلال ال3 مراحل الأولية من 658.80 متر طولي من الحائط الساند وأعمال التجميل للكورنيش.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لتطوير شارع العروبة بتكلفة 4 مليون جنيه والذي يتم تنفيذه أيضا ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمركز دكرنس بما يستهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها لسرعة إنهائها ودخولها الخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة لتنفيذها لتحقيق استفادة.