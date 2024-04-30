الخميس..عرض الفيلم الوثائقي الجديد «في صحبة نجيب» بمعرض أبو ظبي للكتاب

بمناسبة اختيار الروائي الحائز على جائزة نوبل «نجيب محفوظ» الشخصيةَ المحورية لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، يُعرض لأوّل مرة فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان «في صحبة نجيب»، الخميس الموافق 2 مايو، ضمن جلسة «نجيب محفوظ وشلّة الحرافيش ويشارك في الجلسة بعض المشاركين في الفيلم.

يظهر في الفيلم مجموعة من الكتاب والنقاد الذين صاحبوا الأديب العالمي الحائز على نوبل على امتداد تجربته الإبداعية ومنهم الروائيين نعيم صبري ويوسف القعيد والدكتور محمود الشنواني والدكتور زكي سالم أستاذ الفلسفة والطبيب فتحي هاشم الذي كان برفقة محفوظ ليلة محاولة الاغتيال. كما يظهر الناقد حسين حمودة متحدثا عن مخطوطات نجيب محفوظ في سنواته الأخيرة. كما يشارك الكاتب محمد سلماوي، مستعرضا تفاصيل تمثيل محفوظ لتسلم جائزة نوبل.

يذكر أن الفيلم من كتابة وسيناريو د. بروين حبيب، وأنتجته أسماء صديق المطوع مؤسسة ومديرة «صالون الملتقى الأدبي» بأبوظبي. ونفذت الفيلم، الذي تم تصويره في القاهرة، شركة Team one productions، بالاشتراك مع الناشر بروين حبيب.