إعلام عبري: حزب الله هاجم بالصواريخ بلدة بشمال إسرائيل

أفادت صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بأن ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات تم إطلاقها من قبل حزب الله اللبناني، سقطت في بلدة المطلة في شمال إسرائيل. وأوضحت الصحيفة أن الصواريخ أصابت مبنى بشكل مباشر، مما دفع السلطات إلى إغلاق طريق قريبة من البلدة.

ويعتبر هذا اليوم الثاني على التوالي الذي يستهدف فيه حزب الله بلدة المطلة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صحفي أنه نفذ ضربات على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ردًا على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على شمال إسرائيل خلال الليل.

يأتي هذا التصعيد الأخير في النزاع بين إسرائيل وحزب الله في ظل توترات متزايدة في المنطقة، ويزيد من التوترات القائمة بين الجانبين.