"حازم حاسم جدا" يعود لجمهور الإسكندرية لمدة 3 ليالي عرض

يعود أبطال العرض المسرحي «حازم حاسم جدا» إلى جمهور الإسكندرية من جديد لمدة 3 أيام فقط، وذلك في التاسعة من مساء السبت المقبل، الموافق 4 مايو المقبل، على خشبة مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، وتستمر المسرحية حتى 6 من الشهر نفسه.

حازم حاسم جدا من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، ومن بطولة الفنانين: عمرو عبدالعزيز، حسن عبدالفتاح، علاء عوض، إسلام عبدالشفيع، إيهاب يونس، رضوى حسن، محمد فاروق، آثار وحيد، سارة المزين، سلمى الجيادي، مسعد سالم، ممدوح حنفي، محمد هلالي، موسيقى والحان محمد مصطفى، ديكور وملابس محمد هاشم، استعراضات محمد ميزو، أشعار د.محمد مخيمر، إضاءة محمد المأموني، مادة فيلمية هشام زيتون، وبمشاركة فناني فرقة الإسكندرية.

حازم حاسم جدا مسرحية من تأليف الكاتب المسرحي والسيناريست وليد يوسف، وإخراج محمد مرسي.