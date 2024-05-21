الصحة: 11 حالة وفاة و10 إصابات حتى الآن في حادث أبو غالب

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، إنه تم دفع 8 سيارات في موقع بلاغ حادث معدية أبو غالب، فور وقوع الحادث.

وأشار عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، إلى أن الحادث أسفر عن 10 إصابات حتى هذه اللحظة، موضحا أن 4 تم نقلهم للمستشفيات، وخرجوا منها، ويوجد 6 حالات تم اسعافهم ولم يحتاجوا للنقل الى المستشفى.

ونوه الدكتور حسام عبد الغفار أن عدد الوفيات 11 حالة حتى الآن، وما زالت عمليات الإنقاذ جارية حتى هذه اللحظة ولم تتوقف.

وتابع أنه كانت هناك أعمال إسعافية وخدمات طبية مقدمة لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة، وتم التوجيه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في محيط الحادث.