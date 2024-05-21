عميد النقل البحري: قوانين تشغيل المعديات تحتاج لإعادة نظر

أعرب الدكتور محى الدين السايح، خبير النقل البحرى وعميد كلية النقل البحرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، عن حزنه الشديد إثر انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبو غالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة، ونجم عنه وفاة 11 شخص

وأشار السايح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قضائية سي بي سي، أن الملاحة البحرية والمعدات تخضع للقوانين والتشريعات المحلية والولية ، مشيرة الى اننا امام جانبين متحكمين في منظومة الملاحة البحرية .

وطالب عميد كلية النقل البحرى بإعادة النظر في هذه القوانين ، معقبا:" القوانين التي تحكم الملاحة موجوده، ولكن يجب إعادة النظر في الجوانب الفنية".

ونوه الي ان المواصفات والجوانب الفنية الفية متمثلين في 3 جوانب وهم محطات الركاب التي يتجمع فيها الركاب، ومواصفات فنية متعلقة بالمعديات نفسها، ومواصفات خاصة بتأهيل العاملين على هذه المعديات .

واختتم أن حادث معدية ابو غالب عانى من الخلل في الثلاث جوانب السابق ذكرها، من حيث محطات الركاب والمعديات نفسها، والعاملين المتواجدين بها.