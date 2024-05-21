سفير إسرائيل بألمانيا يصف قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو بأنه "صفاقة"

هاجم السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، بشدة، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، ووصف هذا الطلب بأنه "صفاقة".

وطالب بروسور ألمانيا بأن تتخذ موقفًا واضحًا ينأى فيها عن هذا القرار، مشيرًا إلى أن المصلحة الوطنية الألمانية تكون موضع اختبار دون أي استثناءات.

وأضاف السفير الإسرائيلي أن ما وصفه "التصريحات المتسرعة" التي أصدرتها بعض المؤسسات والأطراف السياسية تفقد مصداقيتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، الذي يُعيق تمارسه بشكل كامل وفعّال.

وكان المدعي العام للجنائية الدولية، كريم خان، أعلن في بيان، طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس، وذلك لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. يأتي هذا الإعلان بعد هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل.

تضمن البيان الصادر عن مكتب المدعي العام قائمة بالاتهامات، منها "استخدام تجويع المدنيين كسلاح في الحرب" و"شن هجمات مباشرة على المدنيين بشكل متعمد".

أثارت تصريحات المدعي العام ردود فعل قوية، حيث اعتبر البعض أنها تتساوى بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، مما أدى إلى سحب الشرعية من إسرائيل والشعب اليهودي. أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية على ضرورة إعادة النظر في هذه الاتهامات، مشيرًا إلى أنها تؤثر على الشرعية الدولية وتستوجب استعادة الأخلاقيات في المناقشات الدولية.

ووجه بروسور انتقادًا شديدًا للمدعي العام، معتبرا قراره بمثابة تشويه لصورة إسرائيل والشعب اليهودي وتجريدهما من الشرعية.

وقال بروسور: "لقد فقد المدعي العام بوصلته الأخلاقية تمامًا. وعلى ألمانيا أن تتحمل مسؤولية تصحيح هذا المسار".

وأضاف بروسور: "هذه الحملة السياسية المشينة يمكن أن تشكل خطرًا كبيرًا على الغرب ومؤسساته. لا ينبغي السماح للأمور بالوصول إلى هذا الحد".

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت أن أمن إسرائيل يعتبر من أهم مصالحها العليا، ومع ذلك، فهي تدعم المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها واحدة من الإنجازات الرئيسية للمجتمع الدولي.

وفي أول رد فعل على هذا الموضوع، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أمس الاثنين أنها تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها، كما هو الحال مع جميع المحاكم الدولية الأخرى.

في الوقت نفسه، انتقدت وزارة الخارجية الألمانية الإجراءات التي اتخذها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من حركة حماس وإسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات "تُعطي انطباعًا خاطئًا بالتساوي".