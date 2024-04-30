مسقط تستضيف الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي

أعلنت الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح أن الدورة 15 من مهرجان المسرح العربي، ستنظم في موعدها من 10 إلى 16 يناير 2025 في مسقط عاصمة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، والجمعية العمانية للمسرح، وبرعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح.

وصرح الكاتب المسرحي إسماعيل عبدالله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، في بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن ذلك يأتي تقديراً لرغبة وزارة الثقافة والرياضة والشباب التي تبنت طموح المسرحيين العمانيين باحتضان سلطنة عمان للدورة الخامسة عشرة، كما تأتي احتراماً للجهود المسرحية الكبيرة التي تبذلها الوزارة والجمعية العمانية للمسرح والمسرحيين العمانيين في سبيل نهضة حقيقية للمسرح العماني الذي رسخ وجوده في المشهد المسرحي العربي.

وتابع: إننا في الهيئة العربية للمسرح نثق كل الثقة بأن هذه الدورة ستشرع النوافذ نحو جزء هام من أرض وتاريخ وثقافة هذه المنطقة العربية الغالية، فسلطنة عمان بتاريخها التليد وحاضرها المجيد تستحق منا كل الاهتمام، والهيئة التي دعمت عام 2023 نشر عشرة كتب نصوص مسرحية لكتاب من سلطنة عمان تطمح وتعمل بدأب لتكون الدورة الخامسة عشرة محطة لتطوير وتجديد روح مهرجان المسرح العربي الذي أصبح موعداً هاماً على أجندة المسرحيين العرب.

وأشار الأمين العام إسماعيل عبد الله، إلى أن الأمانة العامة شرعت باتخاذ الخطوات اللازمة لنجاح هذه الدورة، وستعلن تباعاً عن مضمون هذه الخطوات.

