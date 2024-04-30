مي القاضي تكشف أسباب عدم نجاح مسلسل لانش بوكس

كشفت الفنانة مي القاضي، عن أسباب عدم نجاح مسلسل لانش بوكس، موضحة أن النصيب عامل أساسي في ذلك، فضلاً عن عدم استكمال تصوير دورها في المسلسل.

وتابعت مي القاضي خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "أنا للأسف معرفتش اكمل دوري في لانش بوكس لأني كنت بصور دوري في صيد العقارب ورحيل في نفس الوقت لأن المواعيد كانت مختلفة وكان في 20 يوم مختلفين.. كنت بمشي أصور صيد العقارب وبعدها اروح لوكيشن تصوير رحيل وكان يكلموني أقول لهم أنا مش عارفه اجي ومكملتش دوري ومعرفش هما عملوا إيه في لانش بوكس وباقي مشاهدي مصورتهاش".

وأشارت "القاضي"، إلى أنها لن توافق على المشاركة في ٣ أعمال بموسم واحد، ولا تفضل الإنتشار الكثير في أعمالها، معقبة :"أنا جبانة في الحتة دي ومش بحب أعمل أي حاجه لمجرد أكون موجودة وخلاص".

وأشارت مي القاضي، أنها لم تضع أي مكياج في مسلسل رحيل مع الفنانة ياسمين صبري، ولم تجمعهما مشاهد كثيرة، ولكن المشاهد التي أثارت الضجة بالنسبة لياسمين خلال وجودها بالسجن ضمن أحداث العمل فأكدت أنها لم تضع أي مكياج كون المخرج كان معترض على ظهور النجمات بمكياج.

وتابعت مي "ياسمين صبري مكانتش بتحط مكياج نهائي وأنا شوفت الصور دي على تليفون المخرج، وشخصية كوثر اللي قدمتها في المسلسل ماكنتش بحط ميكب علشان الشخصية كده لأن في مبرر لكده".

https://youtu.be/UTDLhZviz80?si=bC2UmrGGgt8Mwrvv