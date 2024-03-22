قال محمد عوض وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إنه يجرى شن حملات رقابية لمتابعة محطات الوقود بصورة مستمرة بعد قرار تحريك أسعار المنتجات البترولية.

تموين بورسعيد: حملات رقابية لمتابعة محطات الوقود بعد رفع أسعار البنزين

وأكد "عوض"، خلال تفقده عدد من محطات الوقود، أن المحطات تعمل بصورة طبيعية وأن هناك وفرة في المواد البترولية بجميع أنحاء بورسعيد.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة سعر لتر البنزين 95 إلى 13.50 جنيه، والبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، والبنزين 80 إلى 11 جنيه، والسولار 10 جنيهات، وغاز تموين السيارات 6.50 جنيه لكل متر مكعب، والبوتجاز 100 جنيه للاسطوانة.