روجينا تنعى الراحل عصام الشماع وتطالب الجمهور بالدعاء

نعت الفنانة روجينا وفاة الكاتب والمخرج عصام الشماع، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الاثنين 29 ابريل، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد رحلة عطاء فني أبدع من خلالها بالعديد من الأعمال الفنية مخرج وكاتب وسيناريست.

روجينا تنعى عصام الشماع في منشور

وكتبت الفنانة روجينا منشور لها تنعي فيه الراحل على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات "X"، وجاءت كلماتها "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله، المؤلف والمخرج عصام الشماع فى ذمة الله، ربنا يرحمة ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه، أسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

قدم المخرج والكاتب عصام الشماع العديد من الأعمال الفنية خلال رحله طويلة ومشوار فني كبير، وأبرز تلك الأعمال ما بين الكتابة والإخراج "الأراجوز، وطالع النخل، وكابوريا، وكروانه، وتوت توت، ورجل مهم جدا، والجنتل، والنمس، وراندفو، ورجل في زمن العولمة، وقمر 14، والفاجومي، والكبريت الأحمر، وأخلاق العبيد".