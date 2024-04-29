فيفا يهدد بتجميد النشاط في إسبانيا

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي "يويفا"، تهديد قوي إلى إسبانيا، بسبب احتمالية وجود تدخل سياسي في الاتحاد الإسبانى.

وكشف تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية، أن هناك غضب في الفيفا واليويفا، بسبب تدخل خوسيه مانويل رودريجيز أوريبس وزير الرياضة، في عمل الاتحاد الإسباني، وربما يتم تجميد نشاط كرة القدم.

وأكد التقرير أن هناك عواقب محتملة على إسبانيا، إذا أثبتت "فيفا" و"يويفا" تدخل حكومي فى قرارات الاتحاد، فقد يصل إلى تجميد مشاركة المنتخبات الإسبانية في اليويفا والأولمبياد، بالإضافة إلى منع مشاركة ريال مدريد وبرشلونة وبقية فرق الليجا في البطولات الأوروبية والعالمية في الموسم المقبل، ويؤثر ذلك على استضافة كأس العالم.

وفى حالة تم تجميد النشاط، سيتم تجريد إسبانيا من شرف تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 التي كانت من المفترض أن تشاركها البرتغال والمغرب.

ومن المقرر أن تحصل الفيفا واليويفا، على إجابات من وزارة الرياضية على الأسئلة التي طرحتها، يوم الجمعة المقبل كموعد نهائي، وفى حالة حصلا على إجابات مقنعة سيستمران في متابعة الوضع عن قرب.

وتدور الأسئلة حول ضرورة معرفة الأسس القانونية التي تم تعيين اللجنة بناءً عليها، وهوية الأعضاء وصلاحيات اللجنة، وتفاصيل العلاقة بين اللجنة وهيئات صنع القرار في الاتحاد الإسباني.