بالصور.. حضور عدد من نجوم الفن في جنازة المخرج عصام الشماع

شيعت منذ قليل، جنازة المخرج عصام الشماع، من مسجد السيدة نفيسة، الذي وافته المنية صباح يوم الإثنين عن عمر يناهز 69 عاما بعد صراع مع المرض.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على حضور تشييع الجثمان، أبرزهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود قابيل، أحمد السعدني، محمد مرزبان، المخرج أشرف فايق.

ونعى نجوم الوسط الفني المخرج الراحل عصام الشماع، حيث كتب المؤلف والسيناريست أنور عبدالمغيث، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون".. المؤلف والسيناريست الكبير دكتور عصام الشماع في ذمة الله.. ربنا يبارك لك في سفرك يا دكتور عصام، ويلهم أهلك ومحبيك الصبر والسلوان".

والجدير بالذكر أن، كانت آخر أعمال المخرج عصام الشماع هو فيلم "الفاجومي"، حيث ناقش قصة حياة الشاعر المصري "أحمد فؤاد نجم".