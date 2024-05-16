متحدث الجامعة العربية: غزة تسيطر على أجندة قمة البحرين اليوم إلى جانب أزمات السودان والصومال وليبيا

أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي، الأهمية البالغة لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين بمملكة البحرين.

وقال رشدي - في تصريحات صحفية قبيل بدء انعقاد القمة العربية بالعاصمة البحرينية (المنامة) اليوم الخميس "إن القمة العربية تعقد في ظروف غير عادية، وستتضمن كل القضايا العربية وقضايا الأمن القومي العربي"، مؤكدا أن القضيةالفلسطينية استحوذت على الأعمال التحضيرية للقمة العربية.

وأضاف: "أن هناك حاجة للتدخل الدولي من الأطراف المقتنعة بحل الدولتين فيصورة مؤتمر دولي يجلس مع هذه الأطراف لوضع مسار قابل للتنفيذ"، مشيرا إلى أنالجانب العربي دفع بهذه الفكرة والجانب الفلسطيني أيضا منذ فترة، وهي ضمن أفكارأخرى هدفها في النهاية أن يكون هناك مسار وأفق سياسي يستجيب للمأساة التيتحدث في فلسطين، والأوضاع المحزنة في غزة.

وتابع "إن غزة تسيطر على أجندة قمة البحرين، ولكن هذا لا يجعلنا ننسى الأزمةالخطيرة في السودان"، مؤكدا أن القضية مطروحة على أجندة القمة، وتناولها الأمينالعام للجامعة العربية في كلمته.

وأردف "تعيش غزة اليوم أزمة انسانية"، لافتا إلى أن الوضع يتدهور أكثر، وهناك دعوات لكافة الأطراف تطالب بوقف عاجل وفوري لإطلاق النار، والدخول في مسار سياسي؛ لأنهليس من السهل حسم هذا النزاع عسكريا".

وأوضح أن أجندة القمة هي كل القضايا العربية وقضايا الأمن القومي العربي والعملالمشترك، متشعبة وليست مقتصرة على العمل السياسي، مشيرا إلى أن هناك أزمات أخرى ربما تكون مجمدة، مثل الوضع في ليبيا وسوريا وأزمة الصومال.