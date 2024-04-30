الدولار يصعد 10 قروش في نهاية تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار في البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقدار 10 قروش جديدة داخل الجهاز المصرفي، ليصل سعر الصرف الأجنبي المعلن من جانب البنك المركزي المصري 47.79 جنيه للشراء و 47.89 جنيه للبيع.

بلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.95 جنيه للشراء و 48.05 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم 47.85 جنيه للشراء و 47.95 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، قطر الوطني QNB".

وصل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 47.75 جنيه للشراء و47.85 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، البركة، سايب".

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 47.8 جنيه للشراء و 47.9 جنيه للبيع في بنوك" مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،الأهلي الكويتي، كريدي أجريكول، قناة السويس،الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB، الاستثمار العربي، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، المصري الخليجي".