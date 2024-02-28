الأنبا بولا شفيق يفوز بجائزة صموئيل حبيب للعمل التطوعي

اعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، عن فوز الأنبا‭ ‬بولا‭ ‬شفيق ، مطران‭ ‬إيبارشيَّة‭ ‬الإسماعيليَّة‭ ‬للأقباط‭ ‬الكاثوليك، بجائزة صموئيل حبيب للعمل التطوعي لعام ٢٠٢٤.

فكرة‭ ‬الجائزة

قال الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بان ‬الراحل‭ ‬صموئيل‭ ‬حبيب‭ ‬ترك لنا الرسالة‭ ‬التي‭ ‬كرَّس‭ ‬حياته‭ ‬من‭ ‬أجلها،‭ ‬والتي‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬تؤثِّر‭ ‬فينا‭ ‬وفي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬شركائنا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬المصري‭. ‬وتقديرًا‭ ‬لهذه‭ ‬الرسالة،‭ ‬وتشجيعًا‭ ‬لاستمرارها،‭ ‬أنشأت‭ ‬الهيئة‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬لتشمل‭:‬ جائزة‭ ‬الجمعيات‭:‬‭ ‬تُمنح‭ ‬لجمعية‭ ‬متميِّزة‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬الاجتماعيّ،‭ ‬تقدِّم‭ ‬خدماتها‭ ‬وعملها‭ ‬بدون‭ ‬تمييز،‭ ‬وتبتكر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أساليب‭ ‬جديدة‭ ‬ومتميِّزة‭.‬، جائزة‭ ‬القيادات‭ ‬العامة‭:‬‭ ‬تُمنح‭ ‬لشخص‭ ‬يُقدِّم‭ ‬أعمالاً‭ ‬وخدمات‭ ‬متميزة،‭ ‬عاونت‭ ‬على‭ ‬التَّقدُّم‭ ‬والتماسك‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬الواحد‭. ‬

وأضاف" زكي " خلال الكلمة التي القاها منذ قليل باحتفال الهيئة، نظرًا‭ ‬لأهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبه‭ ‬الراحل‭ ‬الدكتور‭ ‬القس‭ ‬صموئيل‭ ‬حبيب‭ ‬كرجل‭ ‬دين‭ ‬مسيحي‭ ‬حمل‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة،‭ ‬كذلك‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبه‭ ‬في‭ ‬ربط‭ ‬الدين‭ ‬بالإنسان‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬بدون‭ ‬تمييز،‭ ‬أَنشأت‭ ‬الهيئة‭ ‬‮«‬جائزة‭ ‬التميُّز‭ ‬لقيادة‭ ‬دينيَّة‭ ‬مسيحية‮»‬،‭ ‬تُؤمِن‭ ‬وتعمل‭ ‬بنفس‭ ‬هذا‭ ‬الفكر‭. ‬

تابع “زكي”: واعتبارًا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬قررت‭ ‬إدارة‭ ‬الهيئة‭ ‬إدخال‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الجائزة‭ ‬لتُمنَح‭ ‬إلى‭:‬

1-‭ ‬قيادة‭ ‬أو‭ ‬مؤسَّسة‭ ‬أهلية‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعيّ‭.‬

2-‭ ‬قيادة‭ ‬مسيحيّة‭ ‬لها‭ ‬إسهام‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الاجتماعيّ‭.‬

حيث‭ ‬يمنح‭ ‬كل‭ ‬فائز‭ ‬مبلغ‭ (‬50‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭) ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬تقدير‭ ‬ودرع‭ ‬صموئيل‭ ‬حبيب‭.‬

الجدير بالذكر الأنبا بولا شفيق وُلِد‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬فبراير‭ ‬1971،‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أسيوط‭. ‬

‭-‬ حصل‭ ‬على‭ ‬ليسانس‭ ‬الفلسفة‭ ‬واللاهوت‭ ‬من‭ ‬كليَّة‭ ‬العلوم‭ ‬الإنسانيَّة‭ ‬واللاهوتيَّة‭ ‬بالمعادي،‭ ‬وسيم‭ ‬كاهنًا‭ ‬في‭ ‬27‭ ‬يونية‭ ‬2002‭. ‬

‭-‬ سيم‭ ‬أسقفًا‭ ‬على‭ ‬إيبارشيَّة‭ ‬الإسماعيلية‭ (‬مدن‭ ‬القناة‭ ‬وشرق‭ ‬الدلتا‭ ‬وسيناء‭) ‬11‭ ‬مايو‭ ‬2023‭.‬

خدمات‭ ‬اجتماعيَّة‭:‬

خدم‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأماكن‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭: ‬

‭- ‬عُيّن‭ ‬كاهنًا‭ ‬لرعيَّة‭ ‬السَّيدة‭ ‬العذراء‭ ‬بالنخيلة،‭ ‬أسيوط،‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬أعوام؛

‭- ‬عُيِّن‭ ‬كاهنًا‭ ‬لرعيّة‭ ‬الأقباط‭ ‬الكاثوليك‭ ‬في‭ ‬ملبورن،‭ ‬أستراليا،‭ ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬أعوام؛

‭- ‬تولى‭ ‬شؤون‭ ‬رعيّة‭ ‬الأقباط‭ ‬الكاثوليك‭ ‬في‭ ‬سيدني،‭ ‬أستراليا‭ ‬6‭ ‬أشهر؛‭ ‬

‭- ‬أسس‭ ‬جمعية‭ ‬معا‭ ‬للتنمية‭ ‬14‭ ‬يناير‭ ‬2007،‭ ‬ويشغل‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها؛

‭- ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬مكتب‭ ‬التنمية‭ ‬الإيبارشيّ‭ ‬بأسيوط‭ ‬مدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭ ‬2013‭ - ‬2023؛

‭- ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للمدارس‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬بمصر‭ (‬شخصية‭ ‬عامة‭)‬؛

‭- ‬ كان‭ ‬عضوًا‭ ‬فعَّالًا‭ ‬ومؤثرًا‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬منتدى‭ ‬حوار‭ ‬الثقافات‭ ‬بالهيئة‭ ‬الإنجيلية‭ ‬لمدة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬سنة؛

‭-‬ عضوٌ‭ ‬فعَّال‭ ‬ببيت‭ ‬العائلة‭ ‬المصريَّة‭ ‬بأسيوط؛‭ ‬حيث‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬بيت‭ ‬العائلة‭ ‬بأسيوط‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشباب‭ ‬والتنمية‭ ‬ومؤسس‭ ‬رابطة‭ ‬الشباب؛

‭-‬ شارك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬فعاليَّات‭ ‬المنتدى،‭ ‬سواء‭ ‬بالحضور‭ ‬وتقديم‭ ‬الأفكار‭ ‬والرأي،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬مكتب‭ ‬التنمية‭ ‬الإيبارشيّ‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أنشطة‭ ‬ثقافيَّة‭ ‬تهتمُّ‭ ‬بترسيخ‭ ‬قِيَم‭ ‬الحوار‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر‭ ‬ونبذ‭ ‬العنف‭ ‬ونشر‭ ‬السلام‭ ‬المجتمعيّ‭ ‬والتعايش‭ ‬المشترك‭ ‬داخل‭ ‬محافظة‭ ‬أسيوط؛

‭-‬ حصل‭ ‬على‭ ‬الدكتوراة‭ ‬الفخريّة‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬المصريّ‭ ‬للسلام‭ ‬العالميّ‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وذلك‭ ‬تقديرًا‭ ‬للمجهودات‭ ‬والأعمال‭ ‬التي‭ ‬قدَّمها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السلام‭ ‬الاجتماعيّ‭ ‬والثقافيّ‭ ‬والبيئيّ؛‭ ‬

‭-‬ صمّم‭ ‬وأسَّس‭ ‬قرية‭ "‬بيت‭ ‬عنيا‭" ‬بمدينة‭ ‬أسيوط‭ ‬الجديدة،‭ ‬وهي‭ ‬تهتم‭ ‬بحفظ‭ ‬تراث‭ ‬العمارة‭ ‬المصريَّة‭ ‬وفلسفتها‭ ‬المتصالحة‭ ‬مع‭ ‬البيئة،‭ ‬والتي‭ ‬تُحسن‭ ‬استخدامَ‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعيَّة‭ ‬المحليَّة،‭ ‬وإعادة‭ ‬تدويرها؛

‭-‬ مهتمٌّ‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بقضايا‭ ‬الأشخاص‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬وقضايا‭ ‬التعليم‭ ‬والتحدِّيات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المدارسَ‭ ‬الحكوميَّةَ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬محافظة‭ ‬أسيوط؛‭ ‬

‭- ‬أطلق‭ ‬قوافل‭ "‬عوافي‭" ‬الطبيَّة‭ ‬لخدمة‭ ‬نجوع‭ ‬وعِزَب‭ ‬وقُرَى‭ ‬محافظة‭ ‬أسيوط‭. ‬

‭-‬ أسَّس‭ ‬جمعية‭ "‬معًا‭" ‬لتنمية‭ ‬قرية‭ ‬النخيلة‭ (‬التي‭ ‬عُرِفت‭ ‬وقتها‭ ‬باندلاع‭ ‬أحداث‭ ‬عنف‭). ‬وانضم‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬أحد‭ ‬شيوخ‭ ‬المنطقة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬حوار‭ ‬الثقافات‭. ‬

‭-‬ قدَّم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أنشطة‭ ‬جمعيَّة‭ (‬معًا‭) -‬على‭ ‬مدار‭ ‬17‭ ‬عامًا‭ ‬من‭ ‬2007–‭ ‬2024-‭ ‬عشرات‭ ‬المشروعات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وترسيخ‭ ‬قِيَم‭ ‬العَيْش‭ ‬المُشتَرَك،‭ ‬ونشر‭ ‬رسائل‭ ‬السَّلام‭ ‬وقبول‭ ‬الآخر‭ ‬بالمجتمع،‭ ‬منها‭: ‬مشروع‭ "‬الوعي‭ ‬الصغير‭"‬،‭ ‬مشروع‭ "‬إشراقة‭"‬،‭ ‬مشروع‭ "‬أصول‭"‬،‭ ‬مشروع‭ "‬صنَّاع‭ ‬السلام‭"‬،‭ ‬مشروع‭ "‬سفراء‭ ‬السلام‭"... ‬إلخ‭. ‬وساهمت‭ ‬تلك‭ ‬المشروعات‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬قياداتٍ‭ ‬طبيعيَّةٍ‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬فضِّ‭ ‬النزاعات‭ ‬وبناء‭ ‬السلام‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬انضمام‭ ‬400‭ ‬شابٍّ‭ ‬وشابَّةٍ‭ ‬متطوِّعين‭ ‬يؤمنون‭ ‬بقِيَمِ‭ ‬الجمعيَّةِ‭ ‬ورسالتها‭.‬

‭-‬ قام‭ ‬بعمل‭ ‬شَرَاكاتٍ‭ ‬متعدِّدة‭ ‬لمكتب‭ ‬التنمية‭ ‬الإيبارشيّ‭ ‬EDO‭ ‬وجمعيَّة‭ "‬معًا‭" ‬TAD‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المحليّ‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مؤسَّسات‭ ‬ومنظَّمات‭ ‬العمل‭ ‬الأهليّ،‭ ‬والوزارات‭: (‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬الصحة،‭ ‬والثقافة،‭ ‬والتضامن‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والشباب‭ ‬والرياضة‭)‬،‭ ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭: ‬هيئة‭ "‬ميزيريور‭" ‬Misereor‭ ‬الألمانية،GIZ‭ (‬الوكالة‭ ‬الألمانيّة‭ ‬للدعم‭ ‬الفنيّ‭)‬،DKA‭ ‬النمساوية،‭ ‬Manos Unidas‭ ‬الإسبانية،‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬القاهرة،‭ ‬وهيئة‭ ‬CRS‭ (‬الإغاثة‭ ‬الكاثوليكية‭)‬،‭ ‬وهيئة‭ ‬Diakonia‭ (‬المنظمة‭ ‬السويدية‭ ‬لتنمية‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭)‬،‭ ‬مؤسسة‭ ‬باثفيندر‭ ‬Pathfinder International‭. ‬