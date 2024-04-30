منتخب الترايثلون يستعد للمحطة الأخيرة لأولمبياد باريس 2024

رفع الجهاز الفنى لمنتخب مصر للترايثلون بقيادة محمد زكريا عبد العزيز حالة الطوارئ القصوى في صفوف المنتخب الوطنى من أجل تجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

والاستعداد للاجندة الدولية ووضع جهاز المنتخب مجموعة من اسماء اللاعبين ضمن اختيارته لتجهيزهم بقوة للبطولات الدولية المقبلة يأتي على رأس هؤلاء اللاعبين سيف الدين اسماعيل ومهند ياسر الشافعى وهم في مرحلة التأهيل الاوليمبي .

من جانبها أشادت ماري سول كاسادو رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون وعضو اللجنة الأوليمبية الدولية للترايثلون بتنظيم بطولة الغردقة التى اقيمت في الفترة من 19 وحتى 21 ابريل الجاري مؤكدة أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء أحمد ناصر نجح في استضافة البطولة التى شهدت منافسات قوية من جانب مايقرب من 500 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة .

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وكان سيف الدين اسماعيل قد حقق المركز الاول وفاز بالميدالية الذهبيه في بطوله كاس اسيا للترايثلون والتى تعد محطة مهمة في مشوار التأهل لدوره الالعاب الاولمبيه بباريس 2024 والتي اقيمت بمدينه بوكارا بدوله نيبال في وجود اكثر من ٣٥ لاعب من ١٥ دوله اوروبية.

كما فاز البطل البارالمبي هيثم عادل بالميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث في البطولة الافريقية الاخيرة بالغردقة وتعرض اللاعب لموقف صعب بعد تعطل دراجته اثناء السباق ومع ذلك لم يستسلم ونجح في اصلاح العطل واستكمل السابق وحصل على المركز الثالث .

وفاز ياسين عثمان لاعب نادي الهايكستب بالذهبية بطولة الجمهورية مرحلة تحت 17 سنة وكذلك فضية البطولة الافريقية التى اختتمت مؤخراً بمدينة الغردقة وظهر اللاعب بصورة مشرفة وسيكون واحد من عناصر المنتخب الاول خلال المرحلة القليلة القادمة.