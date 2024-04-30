بيل جيتس: نخطط لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة في العمل المناخي

قال الملياردير الأمريكي بيل جيتس الرئيس المشارك لمؤسسة بيل آند ميلندا جيتس، إنه بينما نقوم بتقليل الانبعاثات، وهو ما يسمونه التخفيف، علينا أيضا أن نستمر في مساعدة الفقراء، ليس عن طريق تحويل الأموال بعيدا عن الأشياء التي نقوم بها، ولكن كما تعلمون بالتفكير في الصحة كشيء أكثر أهمية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وأضاف جيتس، التغير المناخي سيجعل أزمات الصحة أكثر صعوبة، وبالمثل أيضا ما زلنا في حاجة إلى التعليم، لذلك لا يزال الأمر هنا في إطار التطوير، أنه مع كون المناخ بمثابة رياح معاكسة، فإن ذلك يجعل التنمية أكثر صعوبة في حال ما لم تكن هذه الأزمة موجودة.

وأشار إلى أنه مثل العديد من المجالات الأخرى سنكون قادرين على استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة للاستكشاف وسيكون ذلك مساهما إيجابيا فى العمل المناخي.

وأشاد جيتس بتنظيم دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 الذي فاق التوقعات، وأبدى إعجابه بالنتائج التاريخية للحدث المناخي الأهم في العالم، مؤكدا أن مؤتمر الأطراف COP28 الذي عقد في دولة الإمارات العام الماضي تجاوز توقعاته بشكل كبير.

واستضاف البنك الإسلامي للتنمية في إطار اجتماعاته السنوية بالرياض، منتدى خاصاً بالعمل الخيري بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحت عنوان «تسخير العمل الخيري للتنمية: الطريق الأقل مسافةً».