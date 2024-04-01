مسلسل الكبير أوي 8.. مدينة دكرنس تتصدر صفحات السوشيال ميديا

ذكرت الفنانة دنيا سامي التي تقوم بدور “فروحة” ضيف شرف في مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن أنها كانت تعيش في مدينة دكرنس في محافظة الدقهلية.



بدأت الحلقة 19 من مسلسل الكبير أوي 8، جوني يعزم فروحة ابنة عمة مربوحة، على الغداء.

بعض تعليقا ت مواطنوا الدقهلية علي السوشيال ميديا

وتصدرت البوستات و التعليقات مواقع السوشيال ميديا. بالدقهلية، والفيس بوك، ونشرت الصفحات جزء من الحلقة المذكور فيها دكرنس، وتوالت التعليقات من ابرزها (دكرنس بالدولة وبقينا مشهورين وقربوت من منية النصر ويقيتوا مشاهير ، واللي هي بعد المنصورة بشوية،

ونشر بعض المواطنين بالدقهلية بوستات أبرزها دكرنس يادولة وغيرها.





وخلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل الكبير أوي8 بعزومة جوني فروحة على الغداء بعد ابتزازه، وطلبت منه أن يحكي لها عن نفسة ليرفض، وتكشف له أنها كانت تعيش في مدينة دكرنس يمخت الدقهلية، ويغضب منها جوني ويطلب أخذ الأكل وتناوله في المنزل، وتهدده فروحة إذا لم يتناولا الغداء في المطعم ستخبر الكبير بأنه صرف أموال العلف.