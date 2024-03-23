سكرتير مساعد البحيرة يتفقد مجمع مواقف حوش عيسي

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المواقف و الأسواق للتأكد من الإلتزام بالمواصفات وكذا متابعة جودة السلع المعروضة والالتزام بالأسعار والتعريفة الجديدة للمواطنين داخل المواقف .

وأجري كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، مرورية على مجمع المواقف و عدد من السلاسل التجارية و الأسواق والمخابز بحوش عيسي وذلك بحضور عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة حوش عيسي، حيث قام بالتأكد من انتظام سير العمل داخل مجمع المواقف والالتزام بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود.

تعريفة الأجرة الجديدة في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة، عن تعريفة ركوب المواصلات بقرى ومركز المحافظة، بعد قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، رفع سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية، وهي كالتالي:

دمنهور - القاهرة 42.50 جنيهًأ.

دمنهور - الإسكندرية 17 جنيهًا.

دمنهور - طنطا 17.50 جنيهًا.

دمنهور - كفر الدوار 10 جنيهات.

دمنهور - أبو حمص 6.50 جنيه.

دمنهور - مركز بدر 18 جنيهًا.

دمنهور كوم حمادة 11 جنيهًا.

دمنهور الدلنجات 9 جنيهات.

دمنهور - إيتاي البارود 9 جنيهات.

دمنهور المحمودية 9 جنيهات.

دمنهور - إدكو 11 جنيهًا.

دمنهور - إدفينا 11 جنيهًا.

دمنهور - دسوق 8 جنيهات.

دمنهور - رشيد 17 جنيهات.

دمنهور - حوش عيسي 9 جنيهات.

دمنهور - النوبارية 19 جنيهًا.

دمنهور أبو المطامير 11 جنيهًا.

أجرة السرفيس لجميع الخطوط داخل مدينة دمنهور 3 جنيهات.

وكما تفقد عدد من المحلات التجارية لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السع المعروضة وصلاحيتها، كما تم المرور علي المخابز للتأكد من إنتظام سير العمل، وإلالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية للخبز، وحصص الدقيق الخاصة بكل مخبز وصرف ببطاقات المواطنين.

ووجه بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء.