وزير الخارجية السعودي: إعلان الدولة الفلسطينية الضامن الوحيد لعدم تكرار الحروب

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن إقامة دولة فلسطينية هو الحل الوحيد الذي يضمن عدم العودة إلى الأوضاع الحالية من حروب خلال المستقبل.

وقال بن فرحان - في جلسة بعنوان " إعادة بناء الثقة من الشمال إلى الجنوب" على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي-إن العديد من الشركاء الدوليين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة ترجمة هذه الفكرة إلى واقع والانتقال من الأقوال إلى الأفعال من خلال خطوات ملموسة على الأرض،لافتا إلى أن هذا الأمر لا يمكن تركه للأطراف المتنازعة،وعلى المجتمع الدولي وخاصة الدول الأكثر تأثيرا ومجلس الأمن أن يلعب دورا أساسيا لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأضاف بن فرحان "الوضع في غزة يعد كارثة بكل ما للكلمة من معنى،وأن الأزمة دخلت شهرها السابع ولا زلنا نناقش موضوع مدى كفاية شاحنات الإغاثة الإنسانية التي تدخل إلى غزة وهو أمر غير مقبول".