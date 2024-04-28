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الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تعرف على المستبعدين من الزمالك أمام دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفيدرالية

شيكابالا
شيكابالا
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استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز الرباعي محمود عبد الرازق "شيكابالا" والسنغالي إبراهيما نداي ومهاب ياسر ومعاذ علاء الدين، من قائمة الأبيض لخوض مباراة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد بابا يارا بكوماسي. 

ويعاني محمود عبد الرازق "شيكابالا" من إصابة في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال تدريب الزمالك مساء يوم الجمعة الماضي. ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر. خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو". خط الهجوم: سيف الجزيري – سامسون أكينيولا. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد وياسر حمد ومصطفى الزناري ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمد عاطف وترافيس موتيابا وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.

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