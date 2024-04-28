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الأحد 28 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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كشف ملابسات فيديو التعدي بالضرب على شخص من ذوي الهمم بالدقهلية.. وضبط مرتكب الواقعة

كشف ملابسات تداول
كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" تضمن تعدى شخ
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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على آخر "من ذوى الإحتياجات الخاصة" بالدقهلية.
 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى المواطنات برفقتها نجلها "من ذوى الإحتياجات الخاصة"- مقيمان بدائرة المركز) بتضررها من (عامل– مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى على نجلها بالضرب بالأيدى وإحداث إصابته بجروح سطحية متفرقة بالجسم، بسبب خلافات الجيرة.

 

جرى ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

التحقيق فيس بوك