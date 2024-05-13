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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. إصابة عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في رفح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب عدد من الفلسطينيين ، فجر اليوم الإثنين، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بإصابة عدد من المواطنين بجروح، بجروح خطيرة بعد قصف الاحتلال لمنزل في حي البرازيل شرق رفح الفلسطينية .

كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على أحياء السلام، والتنور، والشوكة شرق رفح.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية تل جنوب غرب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت القرية، ودارت مواجهات مع الشبان، حيث أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن أي إصابات.

وتواصل القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة ، برا وبحرا وجوا منذ 7 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

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