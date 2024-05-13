بعد مباراة نهضة بركان.. تدريبات خاصة لبدلاء ومستبعدي الزمالك

أجرى لاعبو الزمالك من البدلاء والمستبعدين من لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات خاصة تحت قيادة الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز.

وذلك بناء على قرار المدير الفني لنادي الزمالك من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء أو حصلوا على فرصة لوقت قليل.

وتلقى فريق الزمالك هدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت في الملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، وبتقدم الفريق المغربي، يحتاج الأبيض الفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له يوم الأحد المقبل للتتويج باللقب.