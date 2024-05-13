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الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

استشهاد القيادي الفلسطيني طلال أبو ظريفة بغارة إسرائيلية جنوب غزة

القيادي الفلسطيني
القيادي الفلسطيني طلال أبو ظريفة
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استشهد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، الليلة، إثر غارة إسرائيلية على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد القيادي أبو ظريفة بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي الصبرة بمدينة غزة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في كل أنحاء قطاع غزة ، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة ، كما شنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على أحياء السلام، والتنور، والشوكة شرق رفح.

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