القابضة لمياه الشرب تنظم ورشة عمل بشأن أهمية الأمن السيبراني

افتتح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة العمل التى نظمتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركات Ecotel وPaloalto وMCS، والتي تحمل عنوان "أهمية الأمن السيبراني ومخاطر الهجمات الإلكترونية"، وهدفت الورشة إلى تعزيز وعي موظفي الشركة حول التهديدات السيبرانية وأفضل السبل للتعامل معها.

وألقى المهندس ممدوح رسلان، كلمة حول أهمية حماية البيانات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن الأمن السيبراني ليس مجرد إجراء احترازي، بل هو عنصر أساسي لبناء الثقة في العمليات التكنولوجية وضمان سلامة البيانات الحساسة.

وقال رسلان في كلمته: “إن الأمن السيبراني يعد أمرًا حيويًا لضمان استمرارية الأعمال وحماية معلومات عملائنا وشركائنا، تتعرض الشركات في جميع أنحاء العالم لتهديدات إلكترونية متزايدة، مما يفرض علينا تبني أفضل الممارسات والالتزام بمعايير الأمان لحماية الأنظمة والبنية التحتية لدينا”.

جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء مجالس إدارات شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج والغربية وبنى سويف، وبمشاركة ادارات تكنولوجيا المعلومات بالشركات التابعة.

بالإضافة إلى ذلك، قام المهندس أحمد شوقي، مدير إدارة متابعة الشركات بإدارة تكنولوجيا المعلومات، بتقديم عرض لأهم الإجراءات التي اتخذتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة لتعزيز الأمن السيبراني.

وأشار المهندس شوقي إلى أن الشركة تعمل باستمرار على تحسين سياساتها وتقنياتها لمواجهة التحديات السيبرانية، وتبني الحلول التي تضمن حماية المعلومات واستقرار العمليات.

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