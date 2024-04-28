سبينيس تفتتح ثاني فروعها في الاسكندرية

الأحد 28/أبريل/2024 - 06:09 م

علي مساحة 1200 متر مربع وفي قلب مدينة الاسكندرية افتتحت سلسلة سوبر ماركت سبينيس فرعها الثاني بها والكائن في شارع مصطفي فهمي ميدان جليم وهي المنطقة الحيوية تاريخيًا وسكانيًا لتؤكد سبينيس بهذا الافتتاح التزامها تجاه عملائها من اهالي الاسكندرية لتوفر لهم خدمات تجارة التجزئة بالجودة التي عهدوها منذ افتتاح فرعها الاول في منطقة سموحة عام 2016 والذي من خلاله يتمتع عملائها بالمزايا الفريدة التي تختص بها فقط فروع سبينيس من حيث الجودة والتنوع والعروض المتواصلة علي مدار العام.

ومن الجدير بالذكر ان لسلسلة سبينيس وضع تاريخي مميز مع مدينة الاسكندرية باعتبارها مدينة النشأة الاولي لها حين اسس "ارثر سبيني" اول محل بقالة يحمل هذا الاسم في عام 1924 ليشكل هذا الفرع النواه التاريخية الاولي التي انطلقت منها سبينيس كأحد أهم عمالقة قطاع تجارة التجزئة بالشرق الاوسط.

ويتميز الفرع الجديد بمواصفات انشائية ومعمارية متميزة كان لها اثارها الواضح في جودة العناصر العامة للارتقاء بمستوي التسوق بالفرع بما يعطي راحة للعملاء ومتعة في عملية التسوق.

وهناك ايضًا المميزات النوعية واهمها تنوع المنتجات المعروضة وتعدد الاقسام واهمها البقالة واللحوم والاجبان والخضروات والفاكهة بالإضافة الي ما تتميز به فروع سبينيس من انتاج المخبوزات والحلويات الطازجة.

هذا الي جانب ما تنفرد به سبينيس من توفير اقسام الهايبر ماركت في فروعها مثل اقسام الاجهزة المنزلية والاجهزة الكهربائية والمفروشات ومستلزمات المنزل وادوات المطبخ وغيرها من الاقسام التي لا تتواجد الا في الهايبر ماركت ولكن سبينيس تحرص علي توفيرها لعملائها وخاصة من سكان احياء الاسكندرية الذين لهم خبرات سابقة مع جودة سبينيس ويتوقعون منها المزيد دائما.

وكما ذكرنا تبلغ المساحة الإجمالية للفرع 1200 متر مربع منها الف متر مربع مساحة تشغيل و200 متر مساحات تخزين وخدمات وبلغت استثماراتها الاجمالية حوالي 70 مليون جنيه.

ويوفر الفرع فرص عمل لحوالي 100 موظف من ابناء محافظة الاسكندرية وعبر محور فرع سموحة/ فرع جليم سيكون هناك استجابة أعلي للعملاء في المناطق المحيطة والراغبين في التعامل من خلال موقع سبينيس اون لاينwww.spinneys-egypt.com لان هذا المحور يوفر قاعدة لوجستية سريعة الاستجابة لطلباتهم الاون لاين.