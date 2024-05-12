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الأحد 12 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

في ذكرى رحيله.. إبراهيم نصر والكاميرا الخفية

إبراهيم نصر
إبراهيم نصر
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يعد الفنان إبراهيم نصر أحد أشهر من قدموا برنامج المقالب في مصر، ففي مثل هذا اليوم من عام 2020 رحل عن عالم الفنان الراحل إبراهيم نصر والذي لا زال يتذكر الجمهور أعماله حتى يومنا هذا، ويتذكر الشخصيات التي قدمها في برامج المقالب التي قدمها علي مدار سنوات عديدة.
وكان من أبرز الشخصيات التي قدمها إبراهيم نصر في برنامج الكاميرا الخفية شخصية زكية زكريا، والتي استمر عرضها على الشاشات لمدة 3 سنوات، بجانب تقديمه لشخصيات أخرى، والتي اعتمد من خلالها على التنكر، كي يظهر بشكل أخر غير شكله الحقيقي. 
وبالرغم من تقديم الكثير من برامج المقالب بعد ذلك، إلا أن لبرامج المقالب التي قدمها إبراهيم نصر طابع خاص، وظلت الشخصيات التي قدمها راسخة في أذهاننا.

إبراهيم نصر الكاميرا الخفية زكية زكريا